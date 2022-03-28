Лавров: никакой изоляции России нет
Москва, 28 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Никакой изоляции России нет, у Москвы огромное количество партнеров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сегрей Лавров
«Что касается изоляции, никакой изоляции нет, У нас партнеров огромное количество и в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в целом, в Африке, в Латинской Америке», — сказал Лавров в интервью сербским СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что отношения России с Китаем сейчас лучшие за всю историю.
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