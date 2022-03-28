Москва, , 12:44 — REGNUM После специальной военной операции России по освобождению финансовое поведение изменилось у 63% граждан. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Экономия stevepb

Каждый второй (49%) стал больше экономить из-за роста цен и сокращения своих финансовых возможностей. Напротив, стали больше тратить 14% граждан. По их мнению, в условиях высокой инфляции делать накопления неразумно.

Чаще в нынешней кризисной ситуации стремятся экономить граждан с доходом 50−80 тыс. руб. (51%), а тратить — люди с доходом более 80 тыс. руб. (17%).

Опрос проведён 18—24 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 390 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, 44% жителей России из-за распространения коронавируса вынуждены экономить.

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