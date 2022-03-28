Москва, , 12:42 — REGNUM Российские военные работают в тесном контакте с армянской и азербайджанской сторонами. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Этот вопрос нужно задавать нашим военным — они в контакте с азербайджанской стороной, с армянской стороной», — заявил Песков.

«И, безусловно, сейчас главное обеспечить продолжение режима выполнения всеми сторонами — всеми сторонами, — условий соответствующих договоренностей», — указал он.

Ранее в Нагорном Карабахе азербайджанские силы заняли село в зоне ответственности российских миротворцев, что вызвало резкую реакцию Армении, которая потребовала расследовать «бездействие» российской стороны.