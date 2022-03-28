Воронеж, 28 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. На весенне-летний режим работы все экскурсионные объекты Воронежского биосферного заповедника переходят с 1 апреля, сообщили в заповеднике.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Сова в заповеднике

Так, теперь Музей природы, Бобровый городок, Музей имени Василия Пескова и экотропа «Черепахинская» будут работать для гостей со вторника по воскресенье с 09:00 до 18:00.

Также с 25 марта в заповеднике полностью возобновляют все виды экскурсий и групповых посещений. Как напомнили, в заповеднике, приехать можно большой группой, небольшой группой, также побывать в заповеднике можно в составе сборной группы.

Отметим, что с 1 марта 2022 года введена плата за вход на территорию заповедника — стоимость составляет 135 рублей на одного человека.