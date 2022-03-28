Москва, 28 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Россия не станет поставлять газ странам Европейского союза, если они откажутся оплачивать его в рублях. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, в случае отказа европейцев расплачиваться за российский природный газ в рублях, поставлять сырье бесплатно Россия не будет.

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков прокомментировал ход переговоров между Россией и Украиной.