Москва, , 12:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако встреча просто ради обмена мнениями была бы контрпродуктивной. Об этом 28 февраля в интервью сербским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Президент Путин многократно комментировал эту тему и буквально не так давно вновь к ней возвращался, отвечая на вопросы своих зарубежных коллег, с которыми он находится в регулярном диалоге, в том числе и по вопросам ситуации на Украине. Он сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским, единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что сейчас «ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал, все эти годы, что накопилось огромное количество проблем».

«Поэтому просто встретиться и обменяться «вот, что ты думаешь, что я думаю?» это сейчас просто будет контрпродуктивно», — констатировал российский министр.

По его словам, встреча Путина и Зеленского нужна, «как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам».

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему Донбасса и Крыма на первой же встрече. Президент Украины отметил, что вопросы, касающиеся Крыма и Донбасса очень важны для украинцев, однако при этом он выразил сомнение в том, что в первую встречу будут приняты какие-то решения.

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