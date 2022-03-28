Тбилиси, 28 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. С 28 марта в Грузии вступил в силу запрет о запрете водить скутеры и лёгкие квадроциклы, не имея водительских прав. Закон был обнародован на сайте правительства страны.

Скутер

Согласно изменениям, внесённым в Закон о дорожном движении, скутеры и квадроциклы приравнены к мотоциклам. Для получения прав на их вождение придётся сдавать полноценный экзамен. Этот вид транспорта также придётся регистрировать, как и остальные транспортные средства.

Поправки в закон внесли в ноябре 2021 года. Инициатором нововведения стало МВД Грузии. Кроме того, закон регулирует правила движения на электровелосипедах. Им запрещено съезжать с велодорожек, там, где они есть. Также запрещено на электротранспорте ездить, не держа руль, буксировать другой транспорт или ехать на буксире.