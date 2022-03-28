Уфа, 28 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Жителям Башкирии нужно очень внимательно подумать, прежде чем выезжать за рубеж. Об этом 28 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

(сс) sbtlneet Туристы

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Он поручил чиновникам держать на контроле ситуацию с возвращением туристов из Башкирии из-за рубежа.

«А также вообще хотел сказать нашим жителям: надо, наверное, очень внимательно думать, прежде чем выезжать. Видите же, что в мире творится. Русофобия просто физически небезопасна, на мой взгляд. Не очень комфортно, на мой взгляд, с детьми ехать, где и на оскорбления можно нарваться», — подчеркнул глава республики.

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргариты Болычевой, с 24 февраля по 25 марта в Башкирию вернулись 3315 организованных туристов. При этом на сегодняшний день в Шарм-эль-Шейхе остаются 55 человек, в Хургаде — 98 туристов из Башкирии. Общее число остающихся за рубежом жителей республики составляет 172 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в текущем году намерены принять не менее четырех млн туристов.