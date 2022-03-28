Салехард, , 12:40 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 28 марта за сутки госпитализировано девять человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 125 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Врач (сс) mos.ru. Евгений Самарин

Выздоровели за сутки 790 ямальцев. Заразились коронавирусом 70 человек — на 41 меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых восемь вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 28 марта зарегистрировано 135 169 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 133 435 человек, 1032 скончались.

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