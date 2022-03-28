Кемерово, 28 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Кемерове при неблагоприятных погодных условиях во время половодья возможно подтопление 125 домовладений. Об этом сегодня, 28 марта, сообщил мэр города Илья Середюк.

Adygheya.ru Паводок

«Уже сегодня ведется работа по страхованию имущества и снижению ущерба, который может принести паводок», — уточнил глава муниципалитета.

По официальным данным, в этих 125 домах, оказавшихся под угрозой подтопления, проживает 350 человек.