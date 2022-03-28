Париж, 28 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон оценил успех фильма «Кода», который получил «Оскар». Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Trkterra.ru Премия «Оскар»

«Фильм «Кода», экранизация ленты «Семейство Белье», получил Оскар как лучший фильм в Голливуде! Большие поздравления продюсерам, французам, и команде, добившимся успеха за границей», — написал Эммануэль Макрон.

В ночь c 27 на 28 марта состоялась 94-я церемония вручения премии «Оскар-2022». Фильм «Кода» также завоевал победу ещё в двух номинациях.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Валери Пекресс считает, что из-за роста цен на топливо государство собирает 25 центов в виде дополнительных налогов.