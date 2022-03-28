Москва, 28 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Санкции Запада против России никогда не прекращались. Об этом 28 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

МИД России Сергей Лавров

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«Просто напомню, что санкции против России никогда не прекращались», — сказал Лавров.

Он отметил, что в советское время были введены санкции Координационного комитета по экспортному контролю (CoCom), а также поправка Джексона-Вэника.

Тогда Запад пресекал поставки высокотехнологичного оборудования, а также запрещал предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии.