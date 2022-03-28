Пермь, 28 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Перми задержан местный житель за приобретение, хранение и сбыт фальшивых денежных знаков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

ГУ МВД России по Иркутской области Фальшивая купюра

Попался мужчина после того, как расплатился в магазине за пачку сигарет поддельной банкнотой номиналом 2 тыс. рублей. В ходе досмотра у горожанина обнаружили еще 11 поддельных денежных знаков.

По данным полиции, мужчина приобрёл через интернет 50 фальшивых купюр номиналом 2 тысяч рублей. Основную часть поддельных денег (35 банкнот) он отнес домой. Оставшиеся купюры пермяк решил сбыть через магазины. Частично свой злой умысел житель Перми успел претворить в жизнь, сбыв четыре фальшивые банкноты.

В ходе обыска у пермяка изъяты все поддельные деньги. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.