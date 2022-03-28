Москва, 28 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В краткосрочной и среднесрочной перспективе легализация параллельного импорта даст импульс к развитию малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков:

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«В текущих экономических условиях это крайне важно. Сейчас необходимо сконцентрировать внимание на том, как обеспечить бесперебойную поставку оборудования, материалов и так далее. В этом плане решение Правительства о разрешении параллельного импорта своевременно и полезно. Однако, это безусловно не решит проблему в целом. Единственным полноценным выходом является импортозамещение и налаживание собственного производства», — отметил Илья Каленков.

Как сообщало ИА REGNUM, ране о том, что ответственность за параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя — будет отменен в России, оповестили «Известия» со ссылкой на российский Минпромторг.

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