Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Пять человек погибли на воде, провалившись под лёд на водоемах Санкт-Петербурга с начала зимы 2021−2022 года. Об этом 28 марта сообщил начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Александр Радько, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зимняя рыбалка на Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, с начала ледостава в Петербурге по разным причинам погибли пять человек. Несчастные случаи произошли в Приморском, Кронштадтском и Невском районах города. Вместе с тем за время действия запрета выхода на лед — с 15 марта — привлечены к административной ответственности за такой выход около ста человек.

«Только за субботу и воскресенье со льда было снято около 50 рыбаков, которые пытались ловить рыбу в Финском заливе», — отметил Радько, указав, что самые опасные места — Финский залив, Нева и внутренние водоемы Петербурга.

Добавим, что с начала зимнего периода, с декабря 2021 года, было проведено 87 рейдов, составлено 105 протоколов об административных правонарушениях, вывезено со льда более 350 человек, также около 1 тыс. человек самостоятельно покинули лёд после разговора со спасателями.

«Ради несчастной рыбешки не надо рисковать жизнью», — подытожил представитель МЧС.

В свою очередь заместитель председателя Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Кочетов уточнил, что в его организации любой желающий может пройти курс поведения на воде, где помимо всего прочего может испытать на себе, без вреда для здоровья, что испытывает человек провалившись под лёд, а также научиться себя вести в этом случае.

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