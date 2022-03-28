Москва, , 12:45 — REGNUM Новое заявление президента США Джо Байдена с критикой российского президента Владимира Путина вызывает тревогу, в Кремле продолжат следить за высказываниями американского лидера. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 28 марта журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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26 марта Байден, завершая европейское турне, выступил в столице Польши Варшаве. Он говорил о ситуации на Украине, обвиняя Россию и её руководство в связи с проведением на Украине специальной военной операции, и заявил, что Путин «не может оставаться у власти».

«Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Москве продолжат самым внимательным образом отслеживать высказывания главы США. Их тщательно фиксируют и будут делать это впредь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме заявили, что Байден, говоря о Путине, не имел в виду смену российского руководства. Сам Байден позже заявил о том же самом.

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