Нефтекумск, Ставропольский край, 28 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Ставропольском крае обвиняют в хищении более 5,5 млн рублей фермера из Нефтекумского района. Женщина обманом получила денежные средства, полагающиеся в качестве возмещения части затрат производителям сельхозпродукции. Главу крестьянского (фермерского хозяйства) обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщили 28 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Овощи

Свою аферу, как установлено в ходе расследования, 57-летняя фермерша провернула в период с августа 2019 года по май 2020 года. Женщина направила в минсельхоз Ставрополья заявление на выплату ей субсидии на возмещение части затрат при выращивании в её хозяйстве овощей.

На самом деле никаких овощей она не произвела, однако на основании подложных документов злоумышленнице была выплачена приличная денежная сумма. В настоящее время дело передано в суд для вынесения приговора.