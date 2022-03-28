Москва, 28 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. На переговорах между Россией и Украиной пока нельзя говорить о прогрессе, сообщил 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Он рассказал журналистам, что пока «о прогрессе говорить не можем и не будем».

«Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, — это важно, безусловно. Но пока мы по-прежнему придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами», — сообщил Песков.

Он пояснил, что такие подробности могут лишь навредить переговорному процессу.

В целом Песков отметил, что достижения существенных достижений и прорывов он подтвердить не может.