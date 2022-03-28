Москва, 28 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Россия удивлена тем, что лидеры стран Запада поощряют и подпитывают «пещерную русофобию». Об этом 28 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Лавров

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По словам главы МИД РФ, Запад всегда найдет повод для санкций против РФ, так как его целью является сдерживание развития России в стратегическом и геополитическом плане.

«Единственное, что поразило на нынешнем этапе, это всплеск такой беспрецедентный, я бы даже сказал взрыв «пещерной русофобии», которая проснулась практически во всех западных государствах и которую лидеры этих государств активнейшим образом поощряют и подпитывают», — сказал он.

Также Лавров уточнил, что считает, что в Евросоюзе имеются здравомыслящие лидеры, понимающие всю пагубность разжигания такого рода русофобских настроений.

«Это (русофобия), конечно, меня поразило, потому что вскрыло вот это пещерное нутро русофобии, которое жило очень долго, потому что просто так, за один день, пробудить такие чувства невозможно. Значит, их тщательно скрывали. И мы будем, разумеется, делать из этого соответствующие выводы», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции России не наблюдается и у нашей страны огромное количество партнеров.