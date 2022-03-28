Москва, 28 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Никакой подготовки закона о невозвращении тех граждан, которые уехали за границу после начала спецоперации на Украине, нет. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это полная чушь и вымысел. Ничего подобного нет и быть не может», — заявил Песков.

Ранее в СМИ появились слухи о возможной подготовке закона о «невозвращенцах», в частности, введении выездных виз, запрета на возвращение тех, кто уехал после начала спецоперации России на Украине