Москва, 28 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Россия не изолирована, она взаимодействует с огромным количеством партнёров, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

Сергей Лавров

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По его словам, партнёры у России есть в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Москва установила добрые отношения с подавляющим большинством организаций, созданных развивающимися странами. В их числе Африканский союз, сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другие.

«Что касается изоляции, никакой изоляции нет», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Лавров заявил, что Россию просто не получится изолировать от остального мира.

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