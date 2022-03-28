Челябинск, 28 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Челябинске бывший сотрудник полиции подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, участковый уполномоченный получил от одного бизнесмена более 17 тыс. рублей. Эти средства были платой за предоставление предпринимателю информации об умерших гражданах для последующего оказания ритуальных услуг.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности регионального главка МВД. Проводятся следственные действия. Также решаются вопрос о предъявлении гражданину обвинения и избрании меры пресечения.