Иркутск, , 12:31 — REGNUM Третьим отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника УСБ ГУ ФСИН России по Иркутской области и посредника, который передал чиновнику крупную взятку. Оперативное видео и обстоятельства уголовного дела обнародовало 28 марта региональное СУ СК РФ.

Взятка A-r-e-s

В апреле 2021 заместитель начальника УСБ ГУФСИН России по Иркутской области через посредника получил первую часть взятки в размере 10 млн рублей от предпринимателя за непроведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ряда организаций, специализирующихся на заготовке и экспорте лесоматериалов.

На недвижимое имущество заместителя начальника УСБ ГУФСИН России по Иркутской области наложен арест на общую сумму 1 130 000 рублей. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а посреднику — в виде домашнего ареста. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Иркутской области по коррупционной статье заключен под стражу чиновник, в обязанности которого входили охрана окружающей среды и контроль за деятельностью в сфере лесопользования на территории Нижнеудинского участкового лесничества.

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