Москва, 28 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на сужение понятия «соотечественник», внес в Госдуму депутат от «Единой России» Константин Затулин, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается новая редакция определения «соотечественник», в соответствии с которой соотечественниками признаются лица, владеющие русским языком как государственным языком Российской Федерации и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России, и те, чьи прямые предки родились или проживали на территории Российской Федерации.

При этом учитывается, что за прошедшие после распада СССР 30 лет выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства СССР. В этой связи из определения понятия «соотечественник» исключена связь с гражданством СССР.

При этом законопроект раскрывает понятие «перечень народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации», чего нет в действующем законе. В указанный перечень предлагается включить государствообразующий народ (русские); представителей белорусского и украинского народов, связанных с государствообразующим народом общностью исторической судьбы и культуры; представителей народов, проживающих в соответствующих национально-территориальных образованиях на территории Российской Федерации; представителей коренных малочисленных народов, входящих в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, утверждённый соответствующим постановлением правительства РФ от 24.03.2000 г. № 255; а также представителей иных исторически проживающих на территории Российской Федерации народов. Перечень народов, исторически проживающих на территории России, для целей проекта закона формируется из указанных групп и утверждается правительством, следует из документа.

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