Ташкент, , 12:30 — REGNUM Правительство Узбекистана при поддержке IFC заключило соглашение о государственно-частном партнерстве на строительство новой теплоэлектростанции в Сырдарьинской области. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении IFC.

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IFC — член Группы Всемирного банка — является крупнейшей глобальной организацией по развитию, ориентированной на частный сектор развивающихся рынков.

«АО «Национальная электрическая сеть» Узбекистана и министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписали проектные соглашения сроком на 25 лет с консорциумом, состоящий из Electricite De France (EDF), Nebras Power Sojitz Corporation и Kyuden International», — говорится в сообщении.

Консорциум будет отвечать за строительство и эксплуатацию парогазовой электростанции с комбинированным циклом мощностью 1600 МВт, которая, «как ожидается, станет одной из самых эффективных тепловых электростанций в стране».

«Ожидается, что новая парогазовая электростанция будет почти в два раза эффективней в сравнении с устаревшими установками, что будет способствовать более эффективному использованию природного газа и снижению выбросов CO2, а также интеграции возобновляемых источников энергии», — говорится в сообщении.