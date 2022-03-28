Кемерово, , 12:35 — REGNUM В результате модернизации общественного транспорта в Кемерове подвижный состав заменят на современный. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Модернизацию общественного транспорта доведём до конца, как и планировали. Её результатами станут замена подвижного состава на современный, а также возможность для пассажиров повсеместно использовать льготы и проездные билеты, — уточнил глава муниципалитета. — Мы по-прежнему придерживаемся принципа, что работу нашего общественного транспорта обеспечивают одновременно государственные, муниципальные и частные перевозчики.️ Сейчас есть вопросы по лизингу, поэтому никаких скоропалительных решений не будет. Каждый сложный момент смотрим точечно. Однозначно — все отыгранные контракты начнут действовать».

Он также отметил, что перевод таксомоторных маршрутов на обычные будет поэтапным.