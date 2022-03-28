Москва, 28 марта 2022, 12:28 — REGNUM Переговоры России и Украины возобновятся уже в ближайшие дни. Об этом 28 февраля в интервью сербским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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По его словам, новый раунд состоится в Стамбуле в очном формате.
Лавров напомнил, что как только украинская сторона после начала российской специальной военной операции предложила начать переговоры, Москва согласились.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на предстоящих переговорах с Россией неизменными приоритетами Украины останутся суверенитет, территориальная целостность и гарантии безопасности. По его словам, новый раунд переговоров состоится, так как Украина ищет мира.
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Также украинский лидер пояснил, что целью украинских властей является мир и восстановление в стране нормальной жизни. Зеленский отметил, что возможность для очной встречи российской и украинской делегаций есть на территории Турции.
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