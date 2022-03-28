Кызыл, , 12:27 — REGNUM В Туве продолжает расти число «пьяных» преступлений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кызыла, почти 80% бытовых преступлений в республике совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемая в убийстве младенца. Тува СУ СКР по Туве

В их числе тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе совершённые с особой жестокостью. Сценарий большинства подобных происшествий, как отмечается, зачастую один и тот же.

«Между родственниками или знакомыми в процессе совместного распития спиртных напитков возникают конфликты, которые заканчиваются плачевно», — отметили в администрации.

По словам мэра города Карима Сагаан-оола, проблему алкоголизма невозможно решить быстро, поэтому работа должна вестись комплексно.

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