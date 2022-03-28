Москва, , 12:26 — REGNUM Пока о прогрессе в переговорах с Украиной говорить преждевременно. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сегодня они вряд ли продолжатся, сегодня, действительно делегации отправляются в Турцию. Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти. Пока о прогрессе говорить не можем и не будем», — заявил Песков.

«Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить — это важно, безусловно. Но пока по-прежнему придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу», — указал он.