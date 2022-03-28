Москва, , 12:26 — REGNUM Никакой изоляции России не наблюдается и у нашей страны огромное количество партнеров. Об этом 28 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Что касается изоляции, никакой изоляции нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Лавров уточнил, что у России огромное количество партнеров в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в Африке и в Латинской Америке.

«У нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами и, конечно же, среди этих организаций Африканский союз, и сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и многие другие», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша насильно удерживает украинцев, желающих уехать в Россию или в Белоруссию.