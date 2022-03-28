Пекин, , 12:26 — REGNUM Специальные семинары для учителей и преподавателей с объяснением причин начала спецоперации России на Украине проходят еженедельно в Китае, соответствующие публикации появились в китайской и российской сети.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Особое распространение в России получил слайд с письмом Департамента образования провинции Шаньдун под заголовком «Уведомление о коллективной подготовке к занятию «Российско-украинская ситуация».

В письме предлагается всем школам и вузам провести идеологическую работу с учащимися, дабы правильным и объективным образом подать проведение спецоперации России на территории Украины, а также причины, которые к ней привели. Объясняется необходимость такой работы — плохой осведомленностью учащихся.

«Некоторые студенты считают, что огромные потери, понесенные Украиной вызваны «умышленной агрессией России. Пожалуйста, прокомментируйте эту точку зрения. Правильный ответ: эта точка зрения неверна. Учащиеся должны рассмотреть ситуацию со следующих точек зрения: ущерб национальным интересам России, основные принципы регулирования международных отношений, репрессивная политика США и стран Европы против России, война России за справедливость», — говорится в документе.

За каждый правильный ответ предлагается давать соответствующее количество баллов. Кроме того, предлагается к рассмотрению целый ряд предпосылок, которые привели к нынешнему развитию событий. В частности, к ним относится ущербная политика в национальной, экономической и политической сферах. Также упоминается и то, что украинские нацистские бандиты убили 14 тыс. мирных русских жителей Донбасса.

Также упоминается в рекомендациях и деятельность США, которые постоянно занимались милитаризацией Украины против России. Пять волн расширения НАТО на восток, в том числе очередное готовящееся расширение посредством Украины также отмечается как одна из причин начала операции. России просто не оставили иного выбора.