Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге последствия внезапного снегопада в понедельник, 28 марта, устраняют 729 единиц дорожной техники. Об этом 28 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Уборка снега в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

За последние двое суток в городе выпало шесть сантиметров снега. Помимо техники, убирают город и 1257 работников ручного труда. Корреспондент ИА REGNUM сообщает, что с лопатами вышли утром в понедельник и сотрудники по уборке внутридомовых территорий.

«Им необходимо в короткие сроки освободить от выпавшего снега проезжую часть и тротуары, обработать дороги противогололедными составами, чтобы обезопасить движение транспорта и пешеходов», — сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

На прошлой неделе город избавляли от залежей снега, скопившихся за зимний сезон. За семь дней вывезли около 54 тыс. кубометров снега и отправили на снегоплавильные пункты.

Отметим, что погодные условия на прошлой неделе позволили сотрудникам перейти к очистке улиц, ограждений и павильонов на остановках. В Петербурге использовали около 18 тыс. кубометров воды в этих целях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге порывами ветра повреждены уличные объекты