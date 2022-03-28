Находка, Приморский край, , 12:35 — REGNUM В полицию Находки поступило заявление от местной жительницы о том, что её 12-летняя дочь подверглась изнасилованию сверстниками. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

Девочка (сс) Jordan McDonald

Читайте также: Пенсионера из Югры подозревают в изнасиловании девочки-подростка

По версии следствия, с сентября по декабрь 2021 года одноклассники и малолетние знакомые школьницы неоднократно вступали с ней в половую связь.

Расследование уголовного дела продолжается, в отношении всех фигурантов назначены судебно-психиатрические экспертизы.

В региональных телеграм-каналах пишут, что подростки, а их было трое, в одном из заброшенных зданий смотрели порнографические ролики, а потом уведенное повторяли с девочкой.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионер из Сургута (ХМАО) подозревается в изнасиловании несовершеннолетней.