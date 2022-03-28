Ульяновск, 28 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Сурском районе Ульяновской области установят единую зону особой охраны озера Пичерское. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

В области проводилось функциональное зонирование особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Озеро Пичерское с реликтовыми лесами», которое расположено в Сурском районе. Глава минприроды Гульнара Рахматулина отметила, что предлагается ввести «одну функциональную зону — зону особой охраны, границы которой совпадают с границами памятника природы». По её словам, соответствующие изменения будут внесены «в ближайшее время» в положение об ООПТ.

В ведомстве напоминают, что территория памятника природы является составной части Сурского федерального зоологического заказника, где живут такие таёжные обитатели, как бурый медведь, глухарь, серый журавль, трёхпалый дятел, хохлатая синица. На прилегающих участках русла Суры гнездуется кулик-сорока, внесённый в Красную Книгу Ульяновской области и России.

Отметим, что ранее зоологический памятник природы «Остров Борок», расположенный в Мелекесском районе в Ульяновской области, подтвердил свою значимость как памятник природы. Здесь сохраняется крупнейшая в Поволжье колония серых цапель и гнездовая территория охраняемых орланов-белохвостов. Также в числе основных объектов охраны — старовозрастные участки лесов и ценные деревья, черноголовый хохотун. Кроме того, в ходе полевых исследований обнаружен вид растения, занесённый в Красную книгу России, — ковыль перистый.