Махачкала, 28 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедший месяц цена на газ для заправки автомобилей снизилась на 28%. Подешевели также и бензин и дизельное топливо, сообщили в пресс-службе министерства энергетики региона. Так, 92-й бензин и дизтопливо стали стоить меньше на 2%, а бензин марки АИ-95 — на 8%.

40.мвд.рф На АЗС

Как отметил министр энергетики и тарифов Ризван Мурадов в ходе встречи с владельцами автозаправочных станций, в настоящее время в Дагестане зафиксирована самая низкая розничная стоимость газа в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Работающие на газе автомобили распространены в республике, поэтому умеренные цены в регионе — это прежде всего элемент социальной поддержки», — добавил министр.

Напомним, в декабре 2021 года власти Дагестана призвали владельцев автозаправочных станций снизить цены на сжиженный углеводородный газ. В течение длительного времени стоимость топлива превышала 32−33 рубля за литр, а, а августе достигала 35 рубля за литр. Между тем в регионе доля СУГ в общем объеме реализуемого топлива составляет около 70%.

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