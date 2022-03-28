Миасс, Челябинская область, 28 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Жителя Миасса Челябинской области отдали под суд за кражу в магазине банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com В суде

По данным следствия, гражданин воспользовался тем, что один из покупателей был сильно пьян, и похитил его карту. А затем совершил несколько покупок на общую сумму почти 100 тыс. рублей.

Обвиняемый ранее был судим за кражу. Из колонии он вышел за месяц до совершения преступления. Теперь ему грозит новый срок.