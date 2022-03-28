Париж, 28 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс считает, что из-за роста цен на топливо государство собирает 25 центов в виде дополнительных налогов, сообщает Le Figaro.

Valeriepecresse.fr Валери Пекресс

В то время как скидка на заправке, обещанная правительством, варьируется от 15 до 18 центов за литр топлива, будет реализована 1 апреля, Валери Пекресс предложит скидку в 25 центов, если ее изберут.

«Я верну 25 центов и освобожу компании, которые хотят выдавать чеки на бензин, от налогов», — заявила Валери Пекресс.

Как сообщало ИА REGNUM, если кампания в широком смысле этого слова политически уже идет полным ходом во Франции, официальная кампания начинается только 28 марта.