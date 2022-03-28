Москва, 28 марта 2022, 12:19 — REGNUM Американская компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насилию в отношении граждан страны, следует из опубликованного текста постановления Тверского суда Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, использование в России социальных сетей американской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — согласно решению Тверского суда Москвы не ограничивается для незапрещенной деятельности.