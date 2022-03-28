* Meta — запрещённая в России организация

Москва, 28 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Американская компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насилию в отношении граждан страны, следует из опубликованного текста постановления Тверского суда Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, использование в России социальных сетей американской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — согласно решению Тверского суда Москвы не ограничивается для незапрещенной деятельности.