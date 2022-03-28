Калуга, 28 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. На территории Калужской области диспансеризация проводится в два этапа. Первый — скрининговое обследование граждан с целью выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и определения показаний для дополнительного обследования, второй — проведение дополнительных обследований в целях уточнения заболевания. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения области Константина Пахоменко.

Фото министерства здравоохранения Калужской области В регистратуре поликлиники

План диспансеризации на 2021 год включал 185 тыс. 3 человек. Прошли медицинское обследование 108 тыс. 281 человек, что составило 57%, у более чем 100 тысяч человек впервые выявлено 28 тыс. 479 заболеваний. Это болезни системы кровообращения — 8295, органов пищеварения — 7829, органов дыхания — 5486, злокачественные новообразования — 1390, сахарный диабет — 334. с 1 июля 2021 года в области начата углубленная диспансеризация для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией. В регионе такую диспансеризацию пока прошли 11 тыс. 218 человек, что составило 24% от плана.

В планах диспансеризации 2022 года — 242 тыс. 293 человека, углубленную диспансеризацию должны пройти 14 тыс. 727 жителей региона. По данным на 23 марта, обследования уже прошли 4 тыс. 845 человек, углубленную диспансеризацию — 1 тыс. 472.