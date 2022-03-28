Красноярск, 28 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Красноярске днём 28 марта произошло ЧП в одном из детских садов.

Rosgvard.ru Росгвардия

Девушка 2002 года рождения беспрепятственно проникла в здание дошкольного учреждения и выстрелила из принесённого с собой ружья в стену.

Злоумышленницу задержал один из работников детсада. Он удерживал её до приезда сотрудников Росгвардии.

По словам начальника МУ МВД России «Красноярское» Геннадия Березина, пострадавших нет. На месте работает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, возле одного из баров в центре Екатеринбурга произошла стрельба, пострадал человек.

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