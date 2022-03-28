Бухарест, 28 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Впервые в новейшей истории государственной лотерейной системы Румынии Loto-6/49 были угаданы все цифры розыгрыша, состоявшегося в Бухаресте в воскресенье, 27 марта. Об этом 28 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, выигрыш составил 14 823 497 леев (3,07 млн евро). «Счастливый билет» был куплен в одном из почтовых отделений Бухареста за 8,5 леев ($1,8). Имя и фамилия победителя не разглашаются.

По некоторым данным, новоиспеченный миллионер уже прибыл в пункт выдачи главного приза. Свои деньги он может получить наличными средствами или на текущий банковский счет.