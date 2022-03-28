Уфа, 28 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В 117 квартирах 17 жилых домов в селе Исянгулово Зианчуринского района Башкирии отключили газоснабжение из-за неисправности вентиляционных каналов. Об этом 28 марта сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Алан Марзаев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Он также пояснил, что газ также был отключен и в 48 квартирах семи деревянных домов в этом селе из-за отсутствия вентиляционных систем, которые изначально не были предусмотрены по проекту.

Марзаев сообщил, что уже было проведено обследование вентиляционных каналов, из средств местного бюджета был выделен миллион рублей (а всего на эти нужды необходимо выделить три миллиона рублей) на приобретение строительных материалов для восстановления оголовков вентиляционных каналов.

Чиновник пояснил, что также был определен подрядчик, специалисты начали работы по восстановлению исправности вентиляционных каналов.

«На сегодняшний момент в четырех квартирах газоснабжение восстановлено полностью. Полное завершение работ планируется к 25 апреля», — сообщил Марзаев.

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к главам муниципальных образований.

«Вы там шутки не шутите. Вас газовики предупреждали с 2019 года. Вы не удосужились этим заниматься, поэтому вполне справедливо работники газовой службы пришли и начали перекрывать газ с той лишь целью, чтобы люди не погибли от отравления газом, от взрыва. Ситуация по Белорецку тревожная — огромное количество домов. Мы-то плечо всегда подставляем, но вы проявляйте самостоятельность, изыскивайте средства, перераспределяйте ваши бюджеты. Мы республиканский бюджет изрезали вдоль и поперек уже, я вас предупреждал три недели назад», — заявил Радий Хабиров.