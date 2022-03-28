Даллас, США, , 12:17 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:100.

Лука Дончич Cristina Ruiz Unnika

Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов. В составе «Юты» форвард Руди Гэй набрал 18 очков.

«Даллас» одержал 46-ю победу в 75 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Юта» потерпела 30-е поражение в 75 играх и идёт на девятом месте.

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