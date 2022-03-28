Нью-Йорк, США, 28 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:110.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл, на счету которого 33 очка. В составе «Бруклина» форвард Кевин Дюрант набрал 27 очков.

«Шарлотт» одержал 39-ю победу в 75 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице НБА. «Бруклин» потерпел 36-е поражение в 75 играх и идёт на 16-м месте.

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