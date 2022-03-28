Ереван, 28 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Власти Армении выражают надежду, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе позволит предотвратить вторжение Азербайджана.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«Выражаем надежду, что российский миротворческий контингент примет конкретные меры по прекращению вторжения азербайджанских подразделений и вывода ВС Азербайджана из зоны своей ответственности», — заявили 28 марта в МИД Армении.

В министерстве республики отметили, что азербайджанские подразделения не выведены из зоны ответственности российских миротворцев.

Как сообщало ИА REGNUM, военные вооруженных сил Азербайджана продолжают оставаться на позициях в селе Фурух и ближайших высотах в Нагорном Карабахе.