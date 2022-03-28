Борисоглебский, Ярославская область, , 12:30 — REGNUM Главой Борисоглебского муниципального района Ярославской области избрали Айнаш Кислякову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на результаты голосования.

Айнаш Кислякова Vk.com/aynash_kislyakova

Заседание Собрания представителей Борисоглебского муниципального района, посвящённое выборам главы, состоялось 28 марта. Из трёх кандидатов в результате рейтингового голосования большинство голосов набрала Кислякова. За неё отдали голоса 8 из 15 депутатов. При этом сама Кислякова, которая является председателем Собрания, не голосовала за себя.

Айнаш Кислякова работает директором МУК «Борисоглебский РКДЦ», который отвечает за учреждения культуры района, является членом партии «Единая Россия».

Выборы не были безальтернативными. Конкуренцию Кисляковой пытался составить начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних местного отдела полиции беспартийный Александр Москвин. Его приехал поддержать депутаты Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын. Москвин занял второе место и набрал 6 голосов.

«Заседание проходило эмоционально. Выступали и депутаты, и чиновники, и жители, звучали разные выступления. Основное желание — чтобы работали в мире, на благо района», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Ольга Секачёва.

Предыдущий глава Владимир Попов ранее избирался от «Справедливой России». Свою кандидатуру он выдвигать на новый срок не стал.

Также в выборах принимала участие сотрудница администрации района Анна Цой. По итогам рейтингового голосования она заняла третье место.

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