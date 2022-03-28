Новый Орлеан, США, 28 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:108.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 39 очков. В составе «Пеликанс» форвард Брэндон Ингрэм набрал 26 очков.

«Пеликанс» одержали 32-ю победу в 75 матчах и занимают 21-е место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 43-е поражение в 74 играх и идут на 22-м месте.

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