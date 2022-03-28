* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:10 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали местным телевизионным станциям в Афганистане прекратить трансляцию международных телевизионных программ, в том числе BBC. По приказу радикалов афганским СМИ были прекращены выпуски новостей на телеканалах страны на пушту, персидском и узбекском языках.

Запрет Silsor

В последние годы некоторые новостные программы ВВС транслировались в сотрудничестве с местными афганскими телеканалами.

«Это тревожное событие, и оно происходит в то время, когда афганский народ находится в состоянии смятения и неопределённости», — сказал Тарик Кафола, глава неанглоязычного отдела ВВС.

Кафола призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пересмотреть своё решение и разрешить связанным с ВВС СМИ в Афганистане немедленно возобновить телетрансляции телеканала. Более шести миллионов зрителей в неделю в Афганистане смотрят программы Би-би-си, и поэтому необходимо обеспечить к ним доступ аудитории.

Arianа news TV ретранслирует часть новостной программы персидской редакции BBC, включая выпуски новостей «60 минут» и «Другими словами». Телеканалы «Шамшод» и «Орзу» также сотрудничали с пушту и узбекской редакциями ВВС.

В ответ на решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) миссия ООН в Афганистане (UNAMA (назвала его «ещё одним душераздирающим событием». UNAMA написала в Твиттере, что «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали афганским СМИ прекратить трансляцию любых программ международных СМИ».

По её мнению, это является «очередным актом репрессий против народа Афганистана».