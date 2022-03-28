Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM В 2021 году российские научные организации совместно с предприятиями реального сектора экономики произвели около 20 тыс. тонн элитных семян картофеля, что составляет почти 50% потребности российского рынка, следует из данных Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) УрО РАН.

Картофель

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Также общая посевная площадь под картофель в России составила более 1,1 млн. га, а валовый сбор — более 18,2 млн. тонн и при сохранении указанных темпов производительности, наша страна уже к 2025 году выйдет на уровень 100% обеспеченности отечественным семенным материалом картофеля высших репродукций.

При этом такой результат стал возможен благодаря комплексу мер, предпринимаемых научными институтами и предприятиями реального сектора экономики в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской̆ Федерации» Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы.

В то же время, с начала реализации подпрограммы было зарегистрировано 29 новых отечественных конкурентоспособных сортов картофеля (как столовых, так и пригодных для переработки) и отечественные селекционные достижения сопоставимы с иностранными аналогами, а по некоторым показателям, например, продуктивности и устойчивости к заболеваниям, их превосходят.

Кроме того, на базе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) УрО РАН был создан уникальный селекционный центр, который позволяет проводить селекцию картофеля на более высоком уровне благодаря технологии MAS — маркер-ориентированной селекции. Всего в России пока пять подобных селекционных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что иностранные компании, поставляющие в Россию лекарственные препараты, не отказались от поставок.